Пьяный пассажир помочился на пол в самолете и угодил в тюрьму

Пассажир Malta Airlines помочился на пол в самолете и угодил в тюрьму

Пассажир авиакомпании Malta Airlines помочился на пол в самолете и угодил в тюрьму. Об этом пишет портал Аviation24.be.

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, на борту лайнера, летевшего из Берлина на Мальту. 49-летний Андреас Хайнце в состоянии алкогольного опьянения не подчинялся инструкциям экипажа, в том числе не хотел пристегиваться.

Спустя некоторое время мужчина попросился в туалет, однако ему было отказано в этом в целях безопасности, поскольку лайнер только набирал высоту. «Однако нетерпение Хайнце взяло верх, и он решил помочиться на покрытый ковром пол, — пишет источник. — Находившиеся поблизости пассажиры наблюдали за его действиями».

После приземления в аэропорту назначения мужчина был задержан. Теперь туристу грозит три месяца лишения свободы.

Ранее россиянин пошутил о гранатомете в багаже в петербургском аэропорту Пулково и угодил в полицию. Утром в понедельник, 1 апреля, в пункте досмотра центрального пассажирского терминала на первом этаже мужчина заявил, что у него есть огнестрельное оружие.