Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:05, 8 апреля 2024Экономика

В Казахстане паводки создали угрозу распространения сибирской язвы

В Казахстане из-за рекордных паводков вскрылись 14 могильников сибирской язвы
СюжетПаводок в Казахстане

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В результате рекордных за последние 80 лет паводков в Казахстане вскрылись могильники с сибирской язвой. Об угрозе распространения опасного заболевания предупреждает издание «Уральская неделя» со ссылкой на руководителя отдела ветеринарно-санитарной безопасности управления ветеринарии Западно-Казахстанской области (ЗКО) Нуркайыра Кусайынова.

Согласно его подсчетам, талой водой затопило 8 скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой на территории Казахстана. Большая часть расположена в Сырымском районе страны. Споры сибирской язвы способны долгое время оставаться в почве, поясняет специалист. Отмечается, что все поголовье скота в пределах зоны риска привито от инфекции и находится под контролем ветеринаров. Также животные будут вакцинированы от эмфизематозного карбункула.

Ранее в понедельник, 8 апреля, в Казахстане начался второй этап заблаговременной эвакуации жилых районов поймы Урала. На данный момент уровень воды в реке достиг отметки 703 сантиметра. В прошлом году максимальное значение составляло 557 сантиметров. Потоки воды хлынули со стороны России, где на фоне паводков осуществляется сброс с двух водохранилищ.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

      «Самая сексуальная юристка в мире» спустила джинсы перед камерой

      Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

      В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

      Жилой дом в Донецке оказался разрушен из-за обстрела ВСУ

      «Росатом» потребовал от финской энергокомпании три миллиарда евро

      В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

      «Росатом» потребовал от европейской страны компенсировать срыв строительства АЭС

      Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше