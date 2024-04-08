В Казахстане паводки создали угрозу распространения сибирской язвы

В Казахстане из-за рекордных паводков вскрылись 14 могильников сибирской язвы

В результате рекордных за последние 80 лет паводков в Казахстане вскрылись могильники с сибирской язвой. Об угрозе распространения опасного заболевания предупреждает издание «Уральская неделя» со ссылкой на руководителя отдела ветеринарно-санитарной безопасности управления ветеринарии Западно-Казахстанской области (ЗКО) Нуркайыра Кусайынова.

Согласно его подсчетам, талой водой затопило 8 скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой на территории Казахстана. Большая часть расположена в Сырымском районе страны. Споры сибирской язвы способны долгое время оставаться в почве, поясняет специалист. Отмечается, что все поголовье скота в пределах зоны риска привито от инфекции и находится под контролем ветеринаров. Также животные будут вакцинированы от эмфизематозного карбункула.

Ранее в понедельник, 8 апреля, в Казахстане начался второй этап заблаговременной эвакуации жилых районов поймы Урала. На данный момент уровень воды в реке достиг отметки 703 сантиметра. В прошлом году максимальное значение составляло 557 сантиметров. Потоки воды хлынули со стороны России, где на фоне паводков осуществляется сброс с двух водохранилищ.