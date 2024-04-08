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20:44, 8 апреля 2024Экономика

В Казахстане объявлена эвакуация из-за риска паводков

В Казахстане эвакуируют жилые районы поймы реки Урал из-за риска паводков

Фото: SAP666 / Wikimedia

В Казахстане началась эвакуация жилых районов поймы Урала. Мероприятия проводятся в связи с повышением уровня воды в реке, пишет интернет-издание informburo.kz со ссылкой на заместителя премьер-министра Нурлана Байбазарова.

Это уже второй этап заблаговременной эвакуации местных жителей — первый был объявлен на прошлой неделе. На данный момент уровень воды в реке Урал достиг отметки 703 сантиметра, вода продолжает прибывать. В прошлом году максимальное значение составляло 557 сантиметров. Потоки воды хлынули со стороны России, где на фоне паводков осуществляется сброс с двух водохранилищ – Ириклинского и Приузенского.

В Уральске и четырех районах Западно-Казахстанской области продолжаются работы по укреплению берегов реки, возводятся дамбы. Во вторник, 2 апреля, аким региона Нариман Турегалиев ввел в ЗКО режим чрезвычайной ситуации.

В России весеннее половодье затронуло 39 регионов страны. При этом, по оценкам экстренных служб, количество подтопленных жилых домов в России продолжит расти. В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах никогда не фиксировали. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

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      Виктория Клабукова
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