Перечислены пять шагов для уверенности в себе

Психолог Макаренко: принятие своих слабых сторон поможет стать увереннее

Принятие своих слабых сторон поможет стать увереннее в себе. Пять шагов к приобретению уверенности перечислила психолог Мария Макаренко, передает «Вечерняя Москва».

По словам Макаренко, недостатки нужно принять и научиться работать над ними. Есть качества, развитие которых не требует много времени — к примеру, ораторское искусство. Однако с врожденными чертами характера и темперамента лучше всего смириться и научиться действовать с учетом своих способностей. Так, если среди недостатков есть медлительность, следует приучить себя собираться на важные встречи заранее.

Второй шаг — научиться нести ответственность за свои решения. Макаренко отмечает, что нежелание принимать решения — тоже выбор. В том числе это касается ситуаций, когда человек бездействует из-за страха перемен и оправдывается обстоятельствами.

Психолог также рекомендует правильно выражать свои желания. «Когда спрашиваешь человека, чего бы он хотел от жизни, он начинает перечислять вещи, которые ему не нравятся. Например: "меня достала моя старая машина"», — пояснила Макаренко. Она советует избавиться от подобных формулировок и вместо этого хорошо продумывать, что именно нужно изменить.

Кроме того, следует перестать бояться говорить «нет». Достичь этой цели поможет понимание причин такого страха. Помимо этого необходимо научиться трезво оценивать свои возможности возможности и не ставить перед собой задачи, основываясь на чужих достижениях. Психолог подчеркивает, что работать над собой нужно постепенно и с любовью.

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