Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

Хирург Салов: операция на щитовидной железе нужна при раке и больших узлах

В некоторых случаях людям, у которых есть проблемы со щитовидной железой, необходима операция, рассказал врач-хирург первой категории, хирург-эндокринолог, абдоминальный хирург Максим Салов. Железные поводы для такого хирургического вмешательства он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Салова, операция может потребоваться тем, у кого есть большие узлы на щитовидной железе. Врач уточнил, что, как правило, их удаляют в тех случаях, когда узлы приводят к сдавливанию трахеи, доставляют человеку дискомфорт или приводят к нарушению глотания пищи, затруднению дыхания, изменению голоса.

Кроме того, операцию предлагают людям, у которых обнаружили рак щитовидной железы. Салов отметил, что в этом случае необходимость хирургического вмешательства зависит от многих факторов, например, от размера узла или наличия метастазов в ближайших лимфатических узлах на шее.

Врач добавил, что операции может потребовать и аутоиммунная патология — диффузный токсический зоб. «Если у человека учащенное сердцебиение, отек клетчатки вокруг глаз и увеличенная щитовидная железа, эндокринолог вправе заподозрить у него тиреотоксикоз. В случае неэффективности терапии антитиреоидными препаратами или их непереносимости пациенту рекомендуется плановая операция, объем которой — удаление всей щитовидной железы», — рассказал он, уточнив, что в некоторых случаях может быть рекомендована терапия радиоактивным йодом.

К операции, объяснил Салов, может привести токсическая аденома — случай, когда узел производит большое количество гормонов щитовидной железы, что может привести к тиреотоксикозу.

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