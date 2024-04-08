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12:35, 8 апреля 2024Мир

Песков заявил об отсутствии новизны в планах Японии вступить в союз с США

Песков: военный союз Японии и США де-факто сформирован, новизны тут нет

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Военный союз между США и Японией фактически существует уже давно и никакой новизны в его формализации через вступление в партнерство AUKUS нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен в Японии, кстати, вблизи наших границ», — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что военное присутствие США в Японии является постоянным фактором напряжения в отношениях Москвы и Токио. По его словам, во многом по этой причине между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор.

20 марта стало известно о планах президента США Джо Байдена расширить военный блок AUKUS за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов и возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа, что может вызвать «суматоху» в военном альянсе. В частности, Байден опасается, что Трамп может поставить под вопрос необходимость членства в AUKUS и инициировать выход из него.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает два компонента. Первый заключается в совместном производстве тремя странами атомного подводного флота и обмене технологиями по данному вопросу.

Второй компонент включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии. Предполагается, что США хотят расширить AUKUS за счет включения новых стран к второму компоненту. Помимо Токио и Оттавы, рассматривается также гипотетическое членство Южной Кореи и Новой Зеландии.

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      Максим Габриелян
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