Байден задумал расширить еще один военный блок до возможной победы Трампа

Politico: Байден хочет расширить AUKUS до возможной победы Трампа

Президент США Джо Байден хочет расширить военный блок AUKUS за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов и возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа, что может вызвать «суматоху». Об этом сообщает газета Politico.

В частности, опасения вызваны скептицизмом Трампа в отношении многосторонних форматов и военных альянсов, что может привести к кризису AUKUS. «Возвращение американского изоляционизма представляет собой риск для Индо-Тихоокеанского региона. Что, если Трамп победит, наступит момент, когда западные лидеры позвонят друг другу и спросят: "Какого черта мы собираемся делать сейчас?"» — приводит издание слова одного высокопоставленного дипломата, участвующего в переговорах.

При этом на расширении партнерства также настаивают Великобритания и Австралия, где в скором будущем состоятся парламентские выборы. Среди потенциальных кандидатов на расширение также видятся Южная Корея и Новая Зеландия.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает первый компонент в виде совместного производства тремя странами атомного подводного флота и обмена технологиями по данному вопросу.

Второй компонент включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии. Предполагается, что расширение блока осуществится за счет присоединения ко второму компоненту соглашения.

Ранее Австралия понадеялась на получение атомных подводных лодок от США, несмотря на частичное сокращение Вашингтоном финансирования производства военных судов. Министр оборонной промышленности Пэт Конрой подчеркнул, что постоянно слышит слова о кризисе AUKUS, что не соответствует действительности.