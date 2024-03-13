NBC News: Австралия понадеялась на получение атомных подлодок от США

Австралия понадеялась на получение атомных подводных лодок от США, несмотря на сокращение Вашингтоном финансирования производства военных судов. Об этом заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой, передает NBC News.

«Конрой заявил, что Австралия полностью доверяет сделке AUKUS и что США добились хороших успехов в модернизации своих верфей, чтобы они могли производить корабли класса "Вирджиния" для обоих военно-морских сил», — отмечается в материале издания. Министр также отшутился, что он постоянно слышит слухи о кризисе формата.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает в том числе обмен информацией и передовыми военно-техническими разработками. Поэтому в рамках соглашения Австралия заключила договор с США по строительству для Канберры атомного подводного флота.

Создание AUKUS вызвало неоднозначную реакцию со стороны Франции из-за срыва собственной сделки по подлодкам с Австралией, а также обвинения от Пекина в антикитайской направленности партнерства.

Ранее руководство Соединенных Штатов было заподозрено в срыве сделки по продаже Австралии атомных подводных лодок в рамках AUKUS. В частности, Вашингтон сократил заказы на новые суда в своем последнем оборонном бюджете, что поставило под вопрос выполнение обязательств перед Канберрой.