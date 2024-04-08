Пилоты российского самолета заметили дрон в полете над Москвой

Aviaincident: российские пилоты заметили дрон во время рейса из Бишкека в Москву

Пилоты самолета российской авиакомпании заметили дрон во время полета недалеко от Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Воздушное судно Airbus 321 следовало рейсом из Бишкека в столичный аэропорт Шереметьево. Когда лайнер находился на высоте около 5,8 тысячи метров в 34 километрах северо-западнее Москвы, пилоты заметили беспилотник.

Аппарат серого цвета летел навстречу самолету примерно на полкилометра ниже его. Отмечается, что борт приземлился благополучно.

В США у пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines отделились капоты двигателя в полете. Обшивка начала отваливаться еще при взлете на глазах пассажиров, которые сняли происходящее на видео. Пилотам пришлось вернуться в аэропорт.