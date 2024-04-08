Полковник СК в отставке скрылся из-за обвинений по уголовному делу. ФСБ нашла его в зоне СВО

Обвиненный в растрате экс-следователь СКР Александр Избенко скрывался в зоне СВО

Бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко, арестованный по делу о растрате вверенного имуществе, скрывался в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Когда экс-полковник узнал о грозящем ему уголовном преследовании, он написал рапорт об увольнении по выслуге лет, и уехал в Донецкую народную республику (ДНР), отключив мобильный телефон.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сотрудники ФСБ нашли Избенко у родителей гражданской супруги

О намерении выйти на пенсию Избенко сообщил руководству сначала устно осенью 2023 года. После этого началась инвентаризация имущества, которая подразумевает последующую передачу уголовных дел и вещдоков, находившихся в производстве у полковника, другим следователям. Однако Избенко не дождался ее завершения, подав рапорт об увольнении 29 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Однако по одному из расследований у проверяющих возникли вопросы, которые впоследствии вылились в уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ. После безрезультатных поисков экс-полковника к делу подключили сотрудников ФСБ.

Избенко нашли в зоне проведения спецоперации, причем коллеги экс-полковника отмечают, что он не участвовал в боевых действиях, а скрывался от следствия. Мужчина проживал у родителей гражданской супруги, а чтобы его не нашли, отключил мобильный телефон.

Ему предъявили обвинение в растрате вверенного имущества

26 октября Избенко задержали и доставили в столичный офис СКР. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое тот якобы похитил во время расследования одного из уголовных дел. Вечером того же дня экс-полковника доставили в Басманный суд, где судья, удовлетворив ходатайство следствия, отправила фигуранта в СИЗО.

Впоследствии срок его содержания в СИЗО был продлен до 12 июня 2024 года. К этому времени следователи намерены завершить оценочную, фоноскопическую и портретную судебные экспертизы, а также провести ряд следственных действий на территории нескольких субъектов России.

Экс-полковник расследовал громкие резонансные дела

За свою карьеру Избенко принимал участие в расследовании нескольких резонансных дел, среди них — авиакатастрофа самолета Falcon в столичном аэропорту Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321.

Одним из последних громких дел в послужном списке Избенко — расследование в отношении 19-летего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175.