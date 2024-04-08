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04:46, 8 апреля 2024Ценности

Популярная 53-летняя ведущая позировала на видео в бикини

Популярная 53-летняя ведущая Аманда Холден порадовала фанатов видео в бикини

Кадр: @noholdenback

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден порадовала фанатов видео в откровенном образе. Соответствующая публикация опубликована на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась роликом с отдыха, на котором она позирует в бикини оранжевого цвета в различных локациях. Телезвезду запечатлели на пляже и качелях в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. При этом волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа отказалась.

Известно, что Холден отдыхала на Мальдивах вместе с семьей.

В марте Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде. Тогда ведущая пришла на работу в студию радио Heart FM в платье длины макси зеленого цвета. На размещенных кадрах было видно, что от бюстгальтера звезда отказалась.

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      Карина Черных
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