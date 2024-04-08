Популярная у знаменитостей прическа названа приводящей к облысению

Специалист по трихологии Ишервуд: тугие пучки могут привести к облысению

Старший специалист по трихологии сети клиник FUE Арран Ишервуд из Великобритании назвал популярную у знаменитостей прическу, которая приводит к облысению. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о гладких тугих пучках, которые предпочитают многие звезды, в том числе американские манекенщицы Хейли Бибер и София Ричи. По словам эксперта, данная укладка может стать причиной тракционной алопеции (выпадение волос из-за частой физической нагрузки на корни — прим. «Ленты.ру»).

«Учитывая сильное натяжение прядей при подобной укладке, неудивительно, что она может привести к ломкости волос или появлению залысин», — отметил Ишервуд.

При этом на начальной стадии указанной алопеции волосяные фолликулы еще получится восстановить, пояснил эксперт. Однако, если диагноз поставлен слишком поздно, фолликулы могут быть полностью разрушены, что исключает возобновление роста прядей.

Ранее в апреле парикмахер-стилист, владелец студии красоты M ZOLOTAREV и партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Михаил Золотарев назвал россиянам главные причины облысения весной.