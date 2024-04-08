Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 8 апреля 2024Ценности

Популярная у знаменитостей прическа названа приводящей к облысению

Специалист по трихологии Ишервуд: тугие пучки могут привести к облысению
София Ричи

София Ричи. Кадр: @sofiarichiegrainge / TikTok

Старший специалист по трихологии сети клиник FUE Арран Ишервуд из Великобритании назвал популярную у знаменитостей прическу, которая приводит к облысению. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о гладких тугих пучках, которые предпочитают многие звезды, в том числе американские манекенщицы Хейли Бибер и София Ричи. По словам эксперта, данная укладка может стать причиной тракционной алопеции (выпадение волос из-за частой физической нагрузки на корни — прим. «Ленты.ру»).

«Учитывая сильное натяжение прядей при подобной укладке, неудивительно, что она может привести к ломкости волос или появлению залысин», — отметил Ишервуд.

При этом на начальной стадии указанной алопеции волосяные фолликулы еще получится восстановить, пояснил эксперт. Однако, если диагноз поставлен слишком поздно, фолликулы могут быть полностью разрушены, что исключает возобновление роста прядей.

Ранее в апреле парикмахер-стилист, владелец студии красоты M ZOLOTAREV и партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Михаил Золотарев назвал россиянам главные причины облысения весной.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Армия России нанесла удар «Искандером» по цеху сборки тяжелых дронов ВСУ

      Арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук продлили

      МАГАТЭ признало близость к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС

      В России реконструируют популярный среди блогеров маяк

      Последствия остановки НПЗ в Оренбургской области оценили

      Популярная у знаменитостей прическа названа приводящей к облысению

      Мэр российского города призвал жителей покинуть дома из-за ожидающегося паводка

      Жена бойца СВО погибла при обрушении моста под Смоленском

      Очевидец назвал вероятную причину обрушения моста в Смоленской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше