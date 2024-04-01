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17:45, 1 апреля 2024Ценности

Парикмахер назвал россиянам главную причину выпадения волос весной

Фото: Unsplash

Парикмахер-стилист, владелец студии красоты M ZOLOTAREV и партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Михаил Золотарев назвал россиянам главные причины облысения весной. Соответствующие комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт объяснил, что циклы роста и выпадения волос постоянно чередуются. Три месяца волосы растут, затем три месяца выпадают — и так на протяжении всей жизни. При этом он пояснил, что фаза их активной потери приходится на осень и весну. Так, в теплый сезон нормой можно считать выпадение до 100 волос в день, но в случае превышения упомянутого количества необходимо обратиться к врачу-трихологу.

Чтобы избежать данной проблемы, Золотарев посоветовал в последний месяц лета и зимы пропить курс витаминов, а также подключить к домашнему уходу салонные процедуры. «В качестве дополнительного домашнего ухода можно использовать ампулы и сыворотки для укрепления волосяных фолликул, которые помогут уменьшить эффект от сезонного выпадения», — уточнил собеседник издания.

В марте знаменитый парикмахер Майкл Дуглас раскрыл неожиданное свойство фена для волос. Эксперт рассказал, что на каждом приспособлении присутствует специальная кнопка под названием Cool Shot, которая позволяет создать стойкую укладку.

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      Мария Винар
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