Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

Знаменитый парикмахер Майкл Дуглас раскрыл неожиданное свойство фена для волос. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Эксперт рассказал, что на каждом приспособлении присутствует специальная кнопка под названием Cool Shot, которая позволяет создать стойкую укладку. При этом он уточнил, что данная кнопка с символом снежинки может выглядеть по-разному и находиться в разных местах.

По словам Дугласа, упомянутая функция предназначена специально для охлаждения и фиксации волос. «Когда вы нагреваете стекло, оно становится мягким и податливым. А потом, когда вы его охлаждаете, оно твердеет и принимает ту форму, которую вы хотите. То же самое происходит и с волосами», — пояснил он.

Так, парикмахер посоветовал после сушки фиксировать волосяные фолликулы холодным воздухом, чтобы продлить срок службы прически. Вдобавок он заявил, что такое действие уменьшит электризацию волос и выпрямит пряди.

Ранее в марте трихолог Виктория Толстоносова дала рекомендации по правильному подбору средств для волос. Обладательницам тонких волос она посоветовала присмотреться к шампуню и кондиционеру легкой текстуры, которые не утяжеляют и придают прическе объем.