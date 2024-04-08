Популярный блогер излечился от рака

Стример Ninja заявил, что вылечился от меланомы

Популярный блогер и стример Ричард Тайлер Блевинс, известный как Ninja заявил, что излечился от рака. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

27 марта стример сообщил, что он отправился к дерматологу, чтобы удалить родинку на нижней части стопы. После проведения операции появилось еще одно темное пятно, и врачи диагностировали Блевинсу меланому.

5 апреля блогер сообщил, что врачи удалили новообразования. «Сейчас я официально свободен от рака. Спасибо вам за молитвы и добрые слова, [которые вы мне написали] на прошлой неделе», — сообщил он в публикации.

Ninja снимает видео о прохождении компьютерных игр, а также ведет стримы во время игрового процесса. На его аккаунт на Twich подписаны 19 миллионов пользователей, а на видеохостинге YouTube — 23 миллиона.

Ранее британская телеведущая Триша Годдард, победившая рак груди, заявила о его возвращении. Она раскрыла, что принимает препараты, которые могут облегчить ее самочувствие.