Популярный российский блогер рассказал о преследованиях 45-летней фанатки

Блогер Джарахов рассказал, что в Турции его преследовала 45-летняя поклонница

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал о преследованиях фанатки. Подробности он раскрыл в своем подкасте, доступном на YouTube.

Джарахов вспомнил, как однажды 45-летняя поклонница преследовала его во время отпуска в Турции. «Я в Турции обнаруживаю, что женщина приехала за мной и пытается найти меня по одной-единственной фотографии вида из моего окна. (...) Это было очень тревожно» , — сказал он.

По словам блогера, фанатка часто писала ему в соцсетях. Он отметил, что женщина приезжала за ним во многие места, которые он показывал на своих страницах в интернете. «Я понял по ее сообщениям, что она думала, что все, что я выкладываю, это мой способ общения с ней, она думала, что у нас отношения», — подчеркнул Джарахов.

Блогер объяснил, что женщина приехала в Санкт-Петербург из своего родного города, оттуда добралась до Москвы, а затем вылетела за ним в Турцию. Он описал ситуацию словами «это кошмар». Джарахов также отметил, что в тот момент изучил массу информации о преследованиях. «Как оказалось, эта штука никак не преследуется законом», — пожаловался он.

Ранее популярная в России блогерша из Казахстана Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) заявила, что некоторое время ее преследовал фанат. По словам блогерши, молодой человек был в нее влюблен и пытался с помощью видео привлечь ее внимание.

