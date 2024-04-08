Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:00, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о преследованиях 45-летней фанатки

Блогер Джарахов рассказал, что в Турции его преследовала 45-летняя поклонница

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал о преследованиях фанатки. Подробности он раскрыл в своем подкасте, доступном на YouTube.

Джарахов вспомнил, как однажды 45-летняя поклонница преследовала его во время отпуска в Турции. «Я в Турции обнаруживаю, что женщина приехала за мной и пытается найти меня по одной-единственной фотографии вида из моего окна. (...) Это было очень тревожно» , — сказал он.

По словам блогера, фанатка часто писала ему в соцсетях. Он отметил, что женщина приезжала за ним во многие места, которые он показывал на своих страницах в интернете. «Я понял по ее сообщениям, что она думала, что все, что я выкладываю, это мой способ общения с ней, она думала, что у нас отношения», — подчеркнул Джарахов.

Блогер объяснил, что женщина приехала в Санкт-Петербург из своего родного города, оттуда добралась до Москвы, а затем вылетела за ним в Турцию. Он описал ситуацию словами «это кошмар». Джарахов также отметил, что в тот момент изучил массу информации о преследованиях. «Как оказалось, эта штука никак не преследуется законом», — пожаловался он.

Ранее популярная в России блогерша из Казахстана Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) заявила, что некоторое время ее преследовал фанат. По словам блогерши, молодой человек был в нее влюблен и пытался с помощью видео привлечь ее внимание.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше