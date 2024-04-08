Посетитель парка обнаружил человеческую ногу во время прогулки

Fox News: в США посетитель парка обнаружил у озера человеческую ногу

В США в парке нашли ногу человека. Об этом сообщает Fox News.

Ее обнаружил во время прогулки 2 апреля один из посетителей парка в городе Кудаи, штат Висконсин. Как заявили власти, нога находилась в воде или рядом с водой у озера Мичиган. Полиция ведет расследование произошедшего.

Находка потрясла местных жителей. Обеспокоенные горожане хотят выяснить, откуда в парке, который они считали безопасным, взялась человеческая нога. «Для меня просто удивительно, что в таком тихом месте могло произойти нечто настолько чудовищное», — признался один из посетителей парка.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который похитил и съел человеческую ногу. На видео, снятом очевидцем, видно, как он идет по тротуару с ногой в руках и пытается ее глодать.

