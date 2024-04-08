Названы последствия ударов по Запорожской АЭС

Полковник Кошкин: при разрушении оболочки реактора ЗАЭС повторится Чернобыль

В случае разрушения оболочки реактора Запорожской атомной электростанции в результате нанесения удара может повториться катастрофа Чернобыля, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он также предупредил об опасности повреждения системы охлаждения реактора.

«Пострадают все государства, граничащие с Украиной. Мы надеемся, что разрушений все же не будет — у Украины нет настолько мощного оружия, чтобы в достаточной степени повредить оболочку реактора. Но, если повредят, к примеру, систему охлаждения, это может привести к трагичным последствиям», — сказал Кошкин.

Он объяснил, что нанесение мощного удара по оболочке реактора может привести к его разрушению, что приведет к выбросу радиоактивного вещества в окружающую среду. Но подчеркнул, что для этого необходимо достаточно серьезное оружие.

«Если повредить систему охлаждения реактора, если неисправность подачи воды не смогут устранить, произойдет то же самое. Реактор может взорваться. Надеюсь, специалисты этого не допустят», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года. Глава международного агентства призвал воздержаться от действий, нарушающих принципы защиты ядерных объектов.