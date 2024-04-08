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09:26, 8 апреля 2024Бывший СССР

Посольство России в Литве забросали бутылками с зажигательной смесью

На территорию посольства РФ в Литве две ночи бросали бутылки с горючей смесью

Фото: IMAGO / Darius Mataitis / Globallookpress.com

Представитель департамента полиции Литвы Рамунас Матонис заявил журналистам, что на протяжении двух ночей неизвестные забрасывали территорию российского посольства в Вильнюсе бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает ТАСС.

«Инциденты зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также постоянно дежурящими около здания посольства полицейскими», — высказался представитель полиции. Матонис добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие для остановки санкционной войны против РФ. Он заявил, что Европейский союз должен продолжить усиливать политику санкций, пока российская сторона «не остановит свою агрессию». По мнению политика, увеличение числа членов ЕС является наиболее эффективным способом расширения пространства мира.

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      Маргарита Пименова
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