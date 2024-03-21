Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 21 марта 2024Бывший СССР

Литва назвала условие остановки санкционной войны против России

Науседа: прекращение агрессии остановит санкции против России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие для остановки санкционной войны против России. Слова политика передает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз должен продолжить усиливать политику санкций, пока Россия «не остановит свою агрессию».

Президент добавил, что считает увеличение числа членов Евросоюза наиболее эффективным способом расширения пространства мира: «Поэтому уже сегодня, если мы хотим еще больше укрепить ЕС, давайте принимать новых членов».

«Не только Украине нужна Европа, Европе нужна Украина со всей ее жизненной энергией и решимостью в достижении своих целей», — заключил Науседа.

Ранее Гитанас Науседа призвал уравнять ограничения для граждан России и Белоруссии, так как последние, по его мнению, не демонстрируют должной лояльности.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Чревато очень негативными последствиями». В Кремле высказались об отправке иностранных войск на Украину

      В российском регионе нашли тайник с авиационными ракетами

      Показано выживание аминокислот в атмосфере Венеры

      Боррель раскритиковал планы отправки европейских солдат на Украину

      Жительница Белгорода при обстреле испугалась за жизнь детей и впала в кому

      Литва назвала условие остановки санкционной войны против России

      Филиал британского банка продадут в России с огромной скидкой

      В Совете Европы выступили против участия россиян в Олимпийских играх

      Гуляющий с ружьем мужчина переполошил российский поселок

      Главком ВСУ обсудил обстановку на передовой с главой Военного комитета НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше