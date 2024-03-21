Литва назвала условие остановки санкционной войны против России

Науседа: прекращение агрессии остановит санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие для остановки санкционной войны против России. Слова политика передает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз должен продолжить усиливать политику санкций, пока Россия «не остановит свою агрессию».

Президент добавил, что считает увеличение числа членов Евросоюза наиболее эффективным способом расширения пространства мира: «Поэтому уже сегодня, если мы хотим еще больше укрепить ЕС, давайте принимать новых членов».

«Не только Украине нужна Европа, Европе нужна Украина со всей ее жизненной энергией и решимостью в достижении своих целей», — заключил Науседа.

Ранее Гитанас Науседа призвал уравнять ограничения для граждан России и Белоруссии, так как последние, по его мнению, не демонстрируют должной лояльности.