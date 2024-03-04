Президент Литвы призвал усилить ограничения для нелояльных белорусов

Глава Литвы Науседа призвал усилить ограничения для граждан Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал уравнять ограничения для граждан России и Белоруссии, так как последние, по его мнению, не демонстрируют должной лояльности. Его слова передает «Sputnik Литва».

«У нас есть разные примеры того, как поселившиеся здесь граждане Белоруссии, к сожалению, не демонстрируют должной лояльности по отношению к Литве. На это необходимо реагировать», — заявил Науседа.

Глава государства сообщил, что Сейм Литвы планирует вернуться на весенней сессии к вопросу об усилении ограничительных мер для прибывающих в страну граждан третьих стран, отметив, что, по его мнению, «попытка отделить два режима — Белоруссию и Россию — друг от друга может привести к неприятностям».

Ранее в Литве захотели конфисковать машины с российскими номерами. Соответствующее сообщение появилось на сайте таможенной службы. Люди, управляющие автомобилями с российскими регистрационными номерами, должны поставить их на учет или покинуть страну до 11 марта.