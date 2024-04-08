Постановщик «Уральских пельменей» рассказал о «главных ляпах» на концертах

Сотрудник «Уральских пельменей» Михайлов: в номере диваны перекидывали за сцену

Постановщих юмористического шоу «Уральские пельмени» Влад Михайлов рассказал о главных ошибках, допущенных во время выступлений. «Ляпы» он описал в видео «Закулисье "Уральских пельменей"», доступном на YouTube.

Михайлов объяснил, что ошибки возникали, когда постановщикам нужно было быстро совершить какое-то действие на сцене. По его словам, один из таких случаев произошел около восьми лет назад.

Во время номера «Диванодавы» актерам требовались надувные диваны. В один из моментов выступления их надо было оперативно убрать со сцены. Так как этот реквизит не проходил в дверные проемы, постановщикам предложили перекидывать их через декорации за кулисы. «Мало того, что кто-то перекидывал, а диван мог упасть назад, так один из ребят у нас просто закинул наверх декорации диван. Пришлось оббегать и стаскивать», — вспомнил Михайлов.

Вторая ситуация, по словам постановщика, была связана с большой связкой воздушных шаров. Во время одного из номеров Михайлов и его коллега, стоящие по разные стороны от сцены, должны были потянуть за нити, чтобы в зрительный зал упали 100 шаров. Однако тот, кто связывал в шары, допустил ошибку. «Мы подошли со спокойным лицом, начали тянуть. И я смотрю на Влада на другой стороне зала. [Вижу], что он со всей силы тянет. И я со всей силы уже наматываю на руку, у меня все в порезах. Потом леска лопается, и один шарик из 100 шаров падает», — рассказал Михайлов. По его словам, актерам «Уральских пельменей» удалось обыграть этот недочет и номер получился смешнее, чем ожидалось.

Ранее режиссер «Уральских пельменей» Евгения Четверня рассказала о странных запросах артистов. Она отметила, что актеры нередко просят реквизиторов сделать необычные вещи для выступлений.