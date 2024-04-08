Пострадавшие от паводка в Орске семьи получат выплаты в 100 тысяч рублей

Мэр Козупица: пострадавшим от паводка в Орске семьям выплатят 100 тысяч рублей

Семьи, пострадавшие от паводка в Орске после прорыва плотины, защищавшей город от реки Урал, получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале по итогам встречи с оровчанами, которые лишились своего жилья.

«Пообещал землякам, что помощь и поддержка будет оказана каждому, что один на один с бедой никто не останется», — написал Козупица.