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20:08, 8 апреля 2024Россия

Стало известно о риске подтопления еще двух тысяч домов в Оренбургской области

В Оренбургской области предупредили о риске подтопления еще двух тысяч домов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ближайшие сутки в 35 населенных пунктах на территории десяти городских округов и муниципальных районов Оренбургской области может быть подтоплено еще 2003 жилых дома и 2,4 тысячи приусадебных участков. Об этом предупредили власти региона, сообщает в понедельник, 8 апреля, РИА Новости.

Уточняется, что в предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров.

Всего на востоке региона паводковыми водами подтоплено 11 населенных пунктов, в центральной зоне — 19, на западе — 25.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 регионов России. Вечером 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком в городе ухудшается. Он допустил, что уровень воды может вновь подняться ночью, и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, покинуть дома, не откладывая эвакуацию.

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      Игорь Дмитров
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