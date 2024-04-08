Пожилая россиянка решила заработать на бирже и потеряла 16,5 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка решила заработать на бирже и потеряла 16,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге 85-летняя пенсионера лишалась 16,5 миллиона рулей после попытки приумножить накопления. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 8 апреля пенсионерка обратилась в полицию с заявлением. С апреля 2023 года по январь 2024 года она переводила деньги неизвестному, чтобы заработать на Европейской финансовой бирже. Брокер получил 16,5 миллиона рублей, однако прибыль пожилой женщине не поступала. Кроме того, она лишилась той суммы.

Потерпевшая не приходила к правоохранителям раньше, так как не понимала, что стала жертвой афериста. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее жительницу Москвы обманули на деньги от имени популярного южнокорейского певца Ким Хен-джуна.