63-летнюю москвичку развели на деньги от имени популярного южнокорейского певца

Москвичку развели на 50 тысяч рублей от имени южнокорейского певца Ким Хен-джуна

Жительницу Москвы развели на деньги от имени популярного южнокорейского певца Ким Хен-джуна. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам 63-летней россиянки, она познакомилась со «звездой Южной Кореи» в 2022 году в соцсетях, пока находилась в больнице. С тех пор, как заявляет женщина, она регулярно общалась с 37-летним артистом по электронной почте и разговаривала с его семьей по Skype.

Кроме того, москвичка призналась, что Хен-джун отправлял ей деньги через российских туристов — 25 тысяч рублей на ремонт машины и 15 тысяч на подарок дочери.

В феврале певец написал женщине в WhatsApp, что все его аккаунты взломали, а он, в свою очередь, отправил ей посылку с дорогостоящими подарками. В результате россиянке пришлось перевести за доставку упомянутого подарка 50 тысяч рублей на имя некого Тхеодоруса Натханиэля Виктора.

Позже у женщины потребовали еще одну сумму, вследствие чего она осознала, что ее обманули мошенники. Отмечается, что полиция ищет преступников.

В ноябре 2023 года таксист в Москве пытался развести иностранца на 40 тысяч и был объявлен в розыск. По данным источника, потерпевшим едва не стал член организационного комитета БРИКС из Непала Амир Тхапа.