Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

Правительство не поддержало проект о повышении штрафа за порчу паспорта

Правительство России не поддержало законопроект об ужесточении наказания за умышленную порчу паспорта. Отзыв кабина оказался в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему закону, штраф за порчу паспорта составляет от 100 до 300 рублей. Документ, автором которого выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), повысив верхнюю планку взимаемой суммы до 1000 рублей. В случае если нарушение произошло публично, законопроект предусматривает штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Из отзыва правительства России следует, что кабмин не поддерживает документ в нынешней редакции. Там подчеркнули, что изменения в КоАП должны вноситься на основе статистических данных, «указывающих на распространенность и рост количества соответствующих правонарушений». Кроме того, действия, которые, как указано в пояснительной записке, выражаются в умышленном уничтожении паспорта гражданина России с целью возбуждения ненависти к россиянам, также могут попадать под административную статью 20.3.1 о возбуждении ненависти или вражды. В правительстве считают, что это может стать источником проблем в правоприменительной практике.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту Толстого, в последнее время участились сообщения о демонстративном уничтожении паспорта российского гражданина. По словам автора документа, паспорт «свидетельствует о гражданской и личной идентичности человека», поэтому его порча при наличии политического высказывания несет в себе посыл ненависти по отношению к России.

Ранее в апреле 2023 года в ЛДПР предложили ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы за надругательство над паспортом. Авторы инициативы захотели расширить действие закона о надругательстве над государственными символами, добавив в их список документ.