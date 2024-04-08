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07:15, 8 апреля 2024Россия

При опрокидывании автобуса на российской трассе пострадали 26 человек

При опрокидывании автобуса в Самарской области пострадали 26 человек

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, врачи не смогли спасти еще двух человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 68 граждан Узбекистана, транспортное средство следовало по маршруту Казахстан—Нижний Новгород.

Авария произошла на 24-м километре трассы М-5. На опубликованных каналом кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся. Он получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области. По данным полиции, причиной аварии стала небезопасная скорость, которую выбрал водитель автобуса.

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      Анастасия Шейкина
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