При опрокидывании автобуса на российской трассе пострадали 26 человек

При опрокидывании автобуса в Самарской области пострадали 26 человек

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» при опрокидывании автобуса пострадали 26 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, врачи не смогли спасти еще двух человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 68 граждан Узбекистана, транспортное средство следовало по маршруту Казахстан—Нижний Новгород.

Авария произошла на 24-м километре трассы М-5. На опубликованных каналом кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся. Он получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области. По данным полиции, причиной аварии стала небезопасная скорость, которую выбрал водитель автобуса.