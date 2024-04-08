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15:14, 8 апреля 2024Культура

Пригожин сравнил написанные нейросетью песни с ненастоящим сексом

Иосиф Пригожин назвал шлаком созданные нейросетью песни современных музыкантов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил написанные нейросетью песни с «ненастоящим сексом». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Как можно заменить настоящий секс ненастоящим? Музыка — это тактильные ощущения, состояние души, гармония», — пояснил Пригожин. По его мнению, искусственный интеллект (ИИ) может существовать, но он должен помогать человеку, а не делать за него работу целиком.

Медиаменеджер отметил, что количество артистов, использующих нейросети, растет. В связи с этим оригинальных авторских произведений становится все меньше. «Сейчас выходит более тысячи релизов, сотни тысяч. Количество шлака немереное. Все практически одинаковое», — заключил он.

Ранее альянс за права артистов на Западе выступил против использования ИИ в музыке. Соответствующее письмо подписали певицы Билли Айлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и Камила Кабельо.

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      Мария Рюрикова
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