Пришедшая с зеленкой на выборы россиянка перевела мошенникам миллионы рублей

Профессор с Урала пришла с зеленкой на выборы и лишилась 13 миллионов рублей

Профессор из Екатеринбурга Эмилия Носова, которая пришла с зеленкой на выборы президента России, заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом горожанка рассказала «Е1.ру».

По словам женщины, 22 февраля ей поступил первый из, как потом оказалось, множества звонков, в котором неизвестные заявили о хищении ее персональных данных. Звонившие представлялись сотрудниками Министерства образования и силовиками. Они убедили россиянку выполнять все приказы, пригрозив уголовной ответственностью.

По требованию аферистов Носова перевела на указанные ими счета свои личные сбережения, а также кредитные средства, взятые в банке также по требованию мошенников. Всего профессор передала злоумышленникам 13 миллионов рублей. После этого женщине приказали явиться на избирательный участок, где якобы были выявлены нарушения.

Носова заявила, что имеет «уважительное отношение к избирательным участкам, к самим выборам, кандидатуре президента». Поэтому, по ее словам, она пыталась сделать все, чтобы обнаружить свои намерения перед сотрудниками избирательной комиссии. «Я надеялась, что меня остановят сразу, и я смогу шантажистам сказать, что на участок меня не впустили», — рассказала жительница Екатеринбурга.

Профессора задержали при попытке пройти на избирательный участок, ее арестовали на 15 дней. Женщина призналась, что после всех случившихся с ней событий «осталась нищей». «Выставлен гражданский иск, там сумма уточнена, и, если найдут этих людей, то они должны возместить», — сказала Носова.

Ранее в СУ СК по Красноярскому краю «Ленте.ру» сообщили, что в ближайшее время перед судом предстанет еще одна россиянка, пришедшая на избирательный участок с зеленкой. Подследственная обвиняется по части 2 статьи 141 Уголовного кодекса («Воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.