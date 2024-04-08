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16:14, 8 апреля 2024Россия

Пришедшая с зеленкой на выборы россиянка перевела мошенникам миллионы рублей

Профессор с Урала пришла с зеленкой на выборы и лишилась 13 миллионов рублей

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Профессор из Екатеринбурга Эмилия Носова, которая пришла с зеленкой на выборы президента России, заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом горожанка рассказала «Е1.ру».

По словам женщины, 22 февраля ей поступил первый из, как потом оказалось, множества звонков, в котором неизвестные заявили о хищении ее персональных данных. Звонившие представлялись сотрудниками Министерства образования и силовиками. Они убедили россиянку выполнять все приказы, пригрозив уголовной ответственностью.

По требованию аферистов Носова перевела на указанные ими счета свои личные сбережения, а также кредитные средства, взятые в банке также по требованию мошенников. Всего профессор передала злоумышленникам 13 миллионов рублей. После этого женщине приказали явиться на избирательный участок, где якобы были выявлены нарушения.

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Носова заявила, что имеет «уважительное отношение к избирательным участкам, к самим выборам, кандидатуре президента». Поэтому, по ее словам, она пыталась сделать все, чтобы обнаружить свои намерения перед сотрудниками избирательной комиссии. «Я надеялась, что меня остановят сразу, и я смогу шантажистам сказать, что на участок меня не впустили», — рассказала жительница Екатеринбурга.

Профессора задержали при попытке пройти на избирательный участок, ее арестовали на 15 дней. Женщина призналась, что после всех случившихся с ней событий «осталась нищей». «Выставлен гражданский иск, там сумма уточнена, и, если найдут этих людей, то они должны возместить», — сказала Носова.

Ранее в СУ СК по Красноярскому краю «Ленте.ру» сообщили, что в ближайшее время перед судом предстанет еще одна россиянка, пришедшая на избирательный участок с зеленкой. Подследственная обвиняется по части 2 статьи 141 Уголовного кодекса («Воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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      Алан Босиков
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