Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 9 апреля 2024Мир

В ЕС подняли вопрос о программе реконструкции Украины

Евродепутат Гизеке поднял вопрос о программе реконструкции Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Германии Йенс Гизеке поднял вопрос о реализации программы реконструкции Украины для восстановления жилья и необходимой инфраструктукры. Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст письма евродепутата.

«Существует острая необходимость в немедленных усилиях по оказанию чрезвычайной помощи и долгосрочных программах восстановления (для Украины — прим. «Ленты.ру»). Многие жилые районы и объекты инфраструктуры были серьезно повреждены или разрушены, особенно в восточной части страны. Эти разрушения привели к появлению значительного числа лиц, переезжающих в другие регионы страны, которые срочно нуждаются в жилье, продовольствии и других необходимых ресурсах. Обеспечение надлежащим жильем имеет решающее значение для обеспечения безопасности и благополучия людей в этих районах», — говорится в обращении Гизеке.

Еврокомиссия играет решающую роль в поддержке Украины и координации усилий по оказанию чрезвычайной помощи. Эти усилия необходимы для немедленного удовлетворения потребностей пострадавших, в то время как долгосрочные программы реконструкции направлены на восстановление необходимой инфраструктуры и жилья

Йенс Гизекечлен Европарламента от Германии

В связи с этим член ЕП задает ЕК ряд вопросов о ее планах реализации подобных программ. «Планирует ли Комиссия или уже реализует программы помощи по восстановлению жилья в Украине? Существует ли какая-либо форма сертификации для этих программ помощи? Существуют ли конкретные контактные лица, особенно в Германии и Польше, для частных лиц или организаций, желающих принять участие в программах помощи и реконструкции?» — поинтересовался автор письма.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, за последний год стоимость восстановления экономики Украины выросла на 75 миллиардов долларов — до 486 миллиардов.

Материалы по теме:
Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
Союз спасенияЕвропа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
19 июня 2020
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022

Предполагается, что расходование 486 миллиардов растянется на десять лет. Из них 17 процентов необходимо направить на жилищное строительство, 15 процентов — на транспорт, 14 процентов — на торговлю и промышленность, 12 процентов — на сельское хозяйство, 10 процентов — на энергетику. На расчистку завалов во всех секторах понадобится 11 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Корректное обслуживание». Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать бойцов СВО. Какие услуги им предоставят?

      Российский военный отказался участвовать в боевых действиях и получил срок

      Минобороны заявило о перехвате четырех беспилотников над двумя регионами России

      Поставившая брекеты девушка рассказала о неудачном первом сексуальном опыте

      В ЕС подняли вопрос о программе реконструкции Украины

      Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты у Крыма

      Шестое тело нашли на месте пожара под Москвой

      Россиянам назвали способ получить компенсацию за задержку авиарейса

      В США заявили о полном контроле Россией неба в зоне СВО

      Стала известна доля регулярно откладывающих деньги россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше