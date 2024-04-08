В ЕС подняли вопрос о программе реконструкции Украины

Евродепутат Гизеке поднял вопрос о программе реконструкции Украины

Член Европарламента (ЕП) от Германии Йенс Гизеке поднял вопрос о реализации программы реконструкции Украины для восстановления жилья и необходимой инфраструктукры. Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст письма евродепутата.

«Существует острая необходимость в немедленных усилиях по оказанию чрезвычайной помощи и долгосрочных программах восстановления (для Украины — прим. «Ленты.ру»). Многие жилые районы и объекты инфраструктуры были серьезно повреждены или разрушены, особенно в восточной части страны. Эти разрушения привели к появлению значительного числа лиц, переезжающих в другие регионы страны, которые срочно нуждаются в жилье, продовольствии и других необходимых ресурсах. Обеспечение надлежащим жильем имеет решающее значение для обеспечения безопасности и благополучия людей в этих районах», — говорится в обращении Гизеке.

Еврокомиссия играет решающую роль в поддержке Украины и координации усилий по оказанию чрезвычайной помощи. Эти усилия необходимы для немедленного удовлетворения потребностей пострадавших, в то время как долгосрочные программы реконструкции направлены на восстановление необходимой инфраструктуры и жилья Йенс Гизеке член Европарламента от Германии

В связи с этим член ЕП задает ЕК ряд вопросов о ее планах реализации подобных программ. «Планирует ли Комиссия или уже реализует программы помощи по восстановлению жилья в Украине? Существует ли какая-либо форма сертификации для этих программ помощи? Существуют ли конкретные контактные лица, особенно в Германии и Польше, для частных лиц или организаций, желающих принять участие в программах помощи и реконструкции?» — поинтересовался автор письма.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, за последний год стоимость восстановления экономики Украины выросла на 75 миллиардов долларов — до 486 миллиардов.

Предполагается, что расходование 486 миллиардов растянется на десять лет. Из них 17 процентов необходимо направить на жилищное строительство, 15 процентов — на транспорт, 14 процентов — на торговлю и промышленность, 12 процентов — на сельское хозяйство, 10 процентов — на энергетику. На расчистку завалов во всех секторах понадобится 11 миллиардов долларов.