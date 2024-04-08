Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 8 апреля 2024Россия

Пропавшая российская семья с двумя детьми почти год прожила в лесном шалаше

Пропавшая семья с детьми прожила 11 месяцев в лесном шалаше в Тульской области

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Тульской области нашли пропавшую семью с двумя детьми, которая больше полугода находилась в федеральном розыске. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин в Telegram.

По его словам, обнаружить семью помогли неравнодушные граждане. Как выяснилось, девочки в возрасте 12 и 10 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесном шалаше, стены которого состояли из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума. Почти год россияне готовили еду на костре, а мылись в тазу, нагревая воду на огне. Кроме того, детям приходилось спать с мужчиной на одной кровати. Школу и больницу несовершеннолетние все это время не посещали.

К посту омбудсмен приложил фотографии, на которых видно, что размеры шалаша не превышают десятка квадратных метров. Кровать сделана из кучи матрасов и тряпок. Рядом с ней стоит кастрюля для приготовления пищи. Также на сооружении видна самодельная дымовая труба, покрытая копотью.

В беседе с РИА Новости Крупин уточнил, что семья приехала в Ярославскую область из Пермского края. С россиянами работали органы профилактики, однако во время суда об ограничении матери в родительских правах они пропали. Сейчас дети находятся на реабилитации в Туле. Опекуном девочек намерена стать их бабушка, проживающая под Пермью.

В 2023 году в Москве в заваленной мусором квартире на улице Сталеваров нашли истощенного семилетнего мальчика. Как стало известно, 45-летняя мать ребенка и ее любовник выпрашивали просроченные продукты в супермаркетах и собирали еду по мусорным бакам.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      Турция подала заявку на участие в возглавляемом Китаем проекте лунной станции

      Названы распространенные ошибки при стирке полотенец

      ВСУ предрекли проблемы из-за паводков в зоне СВО

      В России заявили о серьезной эскалации ситуации вокруг ЗАЭС

      Стало известно о строительстве укреплений в Харьковской области

      В Германии назвали отправку немецких солдат в Литву агрессией против России

      Норвежские биатлонисты соскучились по российским соперникам

      Стали известны даты мирной конференции по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше