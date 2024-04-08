Пропавшая российская семья с двумя детьми почти год прожила в лесном шалаше

Пропавшая семья с детьми прожила 11 месяцев в лесном шалаше в Тульской области

В Тульской области нашли пропавшую семью с двумя детьми, которая больше полугода находилась в федеральном розыске. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин в Telegram.

По его словам, обнаружить семью помогли неравнодушные граждане. Как выяснилось, девочки в возрасте 12 и 10 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесном шалаше, стены которого состояли из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума. Почти год россияне готовили еду на костре, а мылись в тазу, нагревая воду на огне. Кроме того, детям приходилось спать с мужчиной на одной кровати. Школу и больницу несовершеннолетние все это время не посещали.

К посту омбудсмен приложил фотографии, на которых видно, что размеры шалаша не превышают десятка квадратных метров. Кровать сделана из кучи матрасов и тряпок. Рядом с ней стоит кастрюля для приготовления пищи. Также на сооружении видна самодельная дымовая труба, покрытая копотью.

В беседе с РИА Новости Крупин уточнил, что семья приехала в Ярославскую область из Пермского края. С россиянами работали органы профилактики, однако во время суда об ограничении матери в родительских правах они пропали. Сейчас дети находятся на реабилитации в Туле. Опекуном девочек намерена стать их бабушка, проживающая под Пермью.

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