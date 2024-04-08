Известная телеведущая оценила предложение Путина возродить легендарный конкурс

Ведущая Прошутинская поддержала предложение Путина возродить «А ну-ка, девушки!»

Известная телеведущая Кира Прошутинская оценила предложение президента России Владимира Путина проводить в регионах страны конкурс «А ну-ка, девушки!» по мотивам одноименной легендарной программы, выходившей с 1970 по 1987 год. Ее слова передает издание «Подъем».

Говоря о предложении президента, Прошутинская заявила, что поддерживает инициативу возродить конкурс. «Будет правильно, если это будет освещаться на телевидении. А если это будет трансляция какая-то или телевидение будет делать эти программы по регионам, то вообще мой респект и уважуха, как теперь говорят», — высказалась телеведущая.

Она также сравнила телепередачу с современными конкурсы красоты, отметив, что в «А ну-ка, девушки!» участниц раскрывали с разных сторон. «В конкурсах красоты все крутится вокруг внешних данных. (...) Наши девочки очень готовились. В течение двух месяцев они занимались хореографией с поставкой танца, музыкой, к тому же, они должны были хорошо знать литературу, то есть это было в комплексе», — поделилась мнением Прошутинская.

Ранее СМИ сообщили, что Путин рекомендовал проводить в регионах России корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!» по примеру «Уралвагонзавода». Перед этим состоялась встреча главы страны с рабочими «Уралвагонзавода», во время которой одна из сотрудниц рассказала, что на заводе прошел внутренний конкурс «А ну-ка, девушки!». Она предложила возродить этот конкурс в масштабе страны.

«А ну-ка, девушки!» — телеконкурс, выходивший на Центральном телевидении с 24 января 1970 года до 16 апреля 1987 года. В эфире передачи девушки, отобранные по профессиональному признаку, соревновались за звание лучшей по профессии, а также участвовали в большом количестве разных конкурсов. Ведущей программы была Прошутинская, затем ее сменил Александр Масляков.