Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:14, 8 апреля 2024Экономика

Путин поручил распространить один вид льготной ипотеки на «вторичку»

Президент Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил правительству включить в программу семейной ипотеки возможность приобретать вторичные квартиры. Документ о возможном распространении льготных кредитов на еще один вид жилья опубликован на сайте Кремля.

Однако речь идет не обо всех регионах, а лишь о тех населенных пунктах, где строят недостаточно много нового жилья. «Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в поручении.

Ответственным за поручение назначен глава правительства Михаил Мишустин. Исполнить его он должен до 30 июля 2024 года.

Ранее Путин поручил выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

      Набиуллина призвала активнее использовать прибыль компаний

      Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

      В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

      Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине

      Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

      Путин заслушал доклады по ситуации с паводками

      Глава Оренбурга заявил об ухудшении ситуации с паводком

      Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

      Кожа женщины покрылась тысячами опухолей из-за редкого заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше