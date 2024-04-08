Путин поручил распространить один вид льготной ипотеки на «вторичку»

Президент Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству включить в программу семейной ипотеки возможность приобретать вторичные квартиры. Документ о возможном распространении льготных кредитов на еще один вид жилья опубликован на сайте Кремля.

Однако речь идет не обо всех регионах, а лишь о тех населенных пунктах, где строят недостаточно много нового жилья. «Представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в поручении.

Ответственным за поручение назначен глава правительства Михаил Мишустин. Исполнить его он должен до 30 июля 2024 года.

Ранее Путин поручил выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга.