Путин поручил выделить сотни миллиардов рублей на российский мегапроект

Президент Путин поручил выделить из ФНБ 300 млрд рублей на ВСМ Москва—Петербург

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщают на сайте Кремля.

Как следует из текста документа, в 2025 году из главной «кубышки» России должны предоставить кредиты по ставке не более одного процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет на строительство объектов транспортной инфраструктуры, которые нужны для реализации мегапроекта.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, он должен проработать вопрос до 1 июля 2024 года, говорится в поручении.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург официально началось 14 марта 2024 года. Ожидается, что эта железнодорожная магистраль станет первой высокоскоростной в России — по ней смогут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час.