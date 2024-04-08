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10:31, 8 апреля 2024Экономика

Путин поручил выделить сотни миллиардов рублей на российский мегапроект

Президент Путин поручил выделить из ФНБ 300 млрд рублей на ВСМ Москва—Петербург
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщают на сайте Кремля.

Как следует из текста документа, в 2025 году из главной «кубышки» России должны предоставить кредиты по ставке не более одного процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет на строительство объектов транспортной инфраструктуры, которые нужны для реализации мегапроекта.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, он должен проработать вопрос до 1 июля 2024 года, говорится в поручении.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург официально началось 14 марта 2024 года. Ожидается, что эта железнодорожная магистраль станет первой высокоскоростной в России — по ней смогут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час.

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      Нина Ташевская
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