Путин призвал возродить конкурс из культовой в СССР передачи. О чем она была и за что ее любили миллионы зрителей?

Путин призвал возродить конкурс из советской передачи «А ну-ка, девушки!»

Президент России Владимир Путин призвал возродить конкурс «А ну-ка, девушки!» из одноименной культовой передачи, выходившей в СССР 1970-е и 1980-е годы, которая по сути была советским аналогом конкурсов красоты. Только в эфире этой программы молодые женщины соревновались за звание лучшей в своей профессии, а не просто дефилировали в красивых нарядах. Что происходило в этой передаче и за что ее любили зрители?

«А ну-ка, девушки!» была аналогом американских конкурсов красоты

Передача «А ну-ка, девушки!» выходила с 1970-го по 1987-й год на Центральном телевидении. Идея программы принадлежала редактору Марату Гюльбекяну и режиссеру Владимиру Акопову.

На общей летучке вовсю ругали программы для женщин, что они убогие — про кастрюли, про прически. Я предложила придумать что-то новое. И вот приходят ко мне редактор Марат Гюльбекян и режиссер Володя Акопов (...), начинают рассказывать идею передачи «А ну-ка, девушки!» Мне показалось, что должно получиться. И программа действительно стала безумно популярной Маргарита Эскина заместитель главного редактора Центрального телевидения

По словам Акопова, передача должна была стать аналогом конкурсов красоты в США. Однако, в отличие от американских конкурсов, в советском варианте девушки должны были соревноваться не только в красоте, но и в профессиональных навыках.

На съемках телевизионной передачи «А ну-ка, девушки!» в одной из студий Центрального телевидения Фото: Лев Носов / РИА Новости

Первый выпуск передачи жестко раскритиковали руководители Центрального телевидения. «Премьеру на летучке разгромили в пух и прах: примитивное оформление, ляпы, дурацкие конкурсы... Однако проект в целом признали интересным и быстро раскрутили», — вспомнил Акопов.

Ведущей «А ну-ка, девушки!» стала Кира Прошутинская. По воспоминаниям Эскиной, тогда Прошутинская была «тоненькой зажатой девочкой», что раздражала начальство. Однако самой Эскиной ведущая нравилась.

Первой победительницей передачи стала 23-летняя телефонистка

В «А ну-ка, девушки!» участвовали представительницы разных профессий в возрасте от 18 до 25 лет. В программе соревновались друг с другом связистки, медсестры, стюардессы, доярки, ткачихи и представительницы других профессий. Объединяло этих женщин то, что они были умными, обаятельными и при этом трудолюбивыми.

Мы учитывали психологию человека. Все мужчины испытывают интерес к женщине. Но есть он и у женщин. Только в первом случае интерес связан с сексуальными мотивами, во втором — с внешностью: одеждой, прической, макияжем режиссер Владимир Акопов о создании программы «А ну-ка, девушки!»

Программа шла в прямом эфире. Девушки состязались не только в профессиональных, но также в танцевальных, музыкальных, спортивных и кулинарных конкурсах.

Директор ресторана «Золотой колос» экзаменует участниц передачи «А ну-ка, девушки!», которые пекут блины Фото: Николай Шестаков / РИА Новости

Первую победительницу выбрали зрители: ею стала 23-летняя телефонистка Центральной международной и междугородной телефонной станции Наталья Панина. В числе призов, которые получали победительницы, были проигрыватель, кукла, хрустальная ваза и костюм. Акопов отметил, что у первых участниц не было чувства соперничества: многие из них продолжили общаться даже после завершения съемок передачи.

Со временем программа потеряла актуальность

Передача «А ну-ка, девушки!» была настолько популярной, что в школах и детских лагерях СССР начали проходить аналогичные конкурсы, а многие зрительницы мечтали вслед за героинями передачи стать медсестрами и стюардессами.

Вскоре после успеха программы на телевидении начала выходить аналогичная передача для мужчин — «А ну-ка, парни!» Ее ведущим был Александр Масляков.

Передачу «А ну-ка девушки!» даже упомянул знаменитый советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий в своей песне «Жертва телевидения»: «Врубаю первую — а там ныряют, но это так себе; а с десяти — "А ну-ка, девушки!" Что вытворяют! И все в передничках! С ума сойти!»

Участницы во время съемок телевизионной передачи «А ну-ка, девушки!» Фото: Лев Носов / РИА Новости

Вскоре Масляков стал ведущим и оригинального проекта, в 1975 году он сменил Прошутинскую. В 1987 году программа прекратила существование. Согласно одной из версий, закрытие было связано с тем, что она потеряла свою актуальность и больше не была интересна зрителям.

Путин предложил регионам проводить конкурс «А ну-ка девушки!» после визита на завод

В феврале 2024 года Путин посетил «"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского», где во время беседы с коллективом одна из сотрудниц рассказала, что на предприятии проходит конкурс «А ну-ка, девушки!», похожий на советскую передачу. Она отметила, что в СССР такой конкурс был массовым, и предложила возродить его в масштабе страны. Путин инициативу поддержал.

Сейчас не могу сказать, как быстро мы это сделаем, в каком формате будет, будет это регулярно или нет, но мы на ваше предложение обязательно отреагируем. Я гарантирую, здесь мы подумаем, как это подраскрутить президент России Владимир Путин комментируя предложение возродить «А ну-ка, девушки!»

А 5 апреля Путин поручил главам российских регионов изучить вопрос о том, чтобы проводить конкурс «А ну-ка, девушки!» по примеру «Уралвагонзавода». Доклад на эту тему президент ожидает до 1 ноября 2024 года.

Прошутинская отреагировала на предложение возродить «А ну-ка, девушки!»

Предложение Путина вернуть конкурс поддержала Кира Прошутинская. «Я всячески приветствую это. И будет правильно, если это будет освещаться на телевидении. А если это будет трансляция какая-то или телевидение будет делать эти программы по регионам, то вообще мой респект и уважуха, как теперь говорят», — оценила идею президента ведущая.

Прошутинская также заявила, что на конкурсах красоты обращают внимание только на внешность участниц, в то время как в советской передаче героинь показывали с разных сторон. «Они занимались хореографией с поставкой танца, музыкой, к тому же они должны были хорошо знать литературу, то есть это было в комплексе», — сказала она о героинях «А ну-ка, девушки!»