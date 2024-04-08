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09:41, 8 апреля 2024Из жизни

Мужчина отправился на рыбалку с другом и случайно установил новый рекорд

В США мужчина поймал рыбу фолфиш весом 1,45 кг и установил новый рекорд

Фото: Evan Wise / Unsplash

В США рыбак поймал рыбу вида semotilus corporalis (семотилус сильный), которую также называют фолфиш (англ. fallfish), и установил новый рекорд штата Мэриленд. Об этом сообщает сайт департамента природных ресурсов штата.

Удача улыбнулась Блейку Кронку из города Уэстернпорт. Мужчина отправился на рыбалку вместе с другом и установил новый рекорд почти случайно. Приятели отправились рыбачить на реку Потомак, причем выбрали место, где ранее Кронку попались несколько крупных форелей. «Друг сначала решил, что нам попалась большая форель, но я сразу подумал, что это, должно быть, крупный фолфиш, потому что он борется не так как форель», — поделился воспоминаниями Кронк.

Выяснилось, что ему на удочку попался экземпляр весом 1,45 килограмма. После взвешивания рыбы на сертифицированных весах американец был объявлен новым рекордсменом. Предыдущий рекорд Мэриленда по ловле фолфиша установили в 2023 году. Тогда Брайсон Мейерс пойман фолфиша весом 1,36 килограмма.

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Semotilus corporalis относится к семейству карповых и водится в реках и озерах на востоке Канады и северо-востоке США. Эта рыба не имеет официального названия на русском языке.

Ранее сообщалось, что жительница США поймала крупную ильную рыбу, которую также называют амия, и установила новый рекорд штата Западная Виргиния. Обладательницей нового достижения стала Лорен Ноубл из поселка Летарт.

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      Никита Савин
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