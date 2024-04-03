Женщина поймала крупную рыбу и побила 18-летний рекорд

Женщина из США поймала весом 4,8 килограмма и побила рекорд Западной Виргинии

Жительница США поймала крупную ильную рыбу, которую также называют амия, и установила новый рекорд штата Западная Виргиния. Об этом сообщает Marietta Times.

Обладательницей нового достижения стала Лорен Ноубл из поселка Летарт. 12 марта она поймала в реке Огайо рыбу весом 4,8 килограмма и длиной 76,2 сантиметра. Когда улов женщины измерили биологи департамента природных ресурсов, выяснилось, что она побила 18-летний рекорд штата.

Предыдущее высшее достижение по весу ильной рыбы было зафиксировано в 2006 году. Тогда Мэтт Стендер выловил амию весом почти 4,2 килограмма. При этом рекорд по длине амии составляет почти 81,9 сантиметра и был установлен еще в 1994 году. Его обладателем является Дональд Ньюкомб.

Ильная рыба — единственный сохранившийся до наших дней вид рыб из отряда амиеобразных, что делает его так называемым живым ископаемым. Они обитают на Земле по крайней мере 250 миллионов лет. Сейчас амии широко распространены в водоемах на востоке США и на юге канадской провинции Онтарио. Их ископаемые останки встречаются на всех континентах, кроме Австралии.

Ранее сообщалось, что житель США случайно поймал огромного веслоноса и побил два рекорда во время рыбалки в штате Миссури. Мужчина признался, что, когда забрасывал удочку, даже не знал о существовании веслоносов.