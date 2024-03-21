Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:55, 21 марта 2024Из жизни

Мужчина случайно поймал огромную рыбу и установил новый мировой рекорд

Житель США поймал огромного веслоноса весом 74 килограмма и побил мировой рекорд

Фото: Brady Rogers / Unsplash

Житель США поймал огромного веслоноса и побил два рекорда во время рыбалки в штате Миссури. Об этом сообщает радиостанция WXXQ.

Чад Уильямс из города Олейте, штат Канзас стал рекордсменом почти случайно. Мужчина отправился на рыбалку по приглашению друзей. Он признался, что, когда забрасывал удочку, даже не знал о существовании веслоносов.

Вскоре ему на удочку попалась что-то огромное. Уильямс рассказал, что рыба была очень сильной и ему потребовалось немало труда, чтобы вытащить ее. После взвешивания выяснилось, что американец установил сразу два новых рекорда. Пойманный им веслонос весит более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего высшего достижения штата. Более того, Уильямс побил и мировой рекорд, так как его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее предыдущего рекордного улова.

Материалы по теме:
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020
«Мы помогли сотням людей поверить в себя» Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
«Мы помогли сотням людей поверить в себя»Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
29 ноября 2021

Мужчина пошутил, что может больше не заниматься рыбалкой, так как уже стал мировым рекордсменом. WXXQ отмечает, что новый рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Главным образом они обитают в реке Миссисипи и ее притоках в штатах Огайо, Миссури и Иллинойс. Эти рыбы вырастают до трех метров в длину и могут весить более 90 килограммов. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

В апреле 2023 года житель американского штата Арканзас поймал 46-килограммового веслоноса, рыбача на своем каяке. Ему понадобился час, чтобы вытащить рыбу из воды.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве прогремели три серии мощных взрывов за 20 минут. Повреждены два предприятия

      Россиянам назвали самый популярный город для отдыха на майские праздники

      В ЕС назвали преимущества переизбрания главы Еврокомиссии

      Стало известно о страхе Трампа перед деменцией

      Известного продюсера госпитализировали в Москве

      В Раде признали нехватку средств на новую мобилизацию

      Ирина Шейк показала фото с пляжа и вызвала споры в сети

      Мужчина случайно поймал огромную рыбу и установил новый мировой рекорд

      Стало известно о потраченных деньгах SHAMAN от Пугачевой

      Военные ученые назвали способ обеспечить реальный нейтралитет Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше