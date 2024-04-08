Раскрыт гонорар Агутина за один концерт

Промоутер Морозов: Агутин получает два миллиона рублей за один выход на сцену

Промоутер Евгений Морозов раскрыл гонорар российского певца Леонида Агутина за один концерт. Его слова приводит KP.RU.

Морозов назвал исполнителя хита «На сиреневой луне» очень востребованным артистом. «За один выход Агутин получает два миллиона рублей, а на частных мероприятиях — в два раза больше», — сообщил он.

Агутин нередко выступает в паре со своей супругой, певицей Анжеликой Варум. В таких случаях к стоимости концерта добавляется еще миллион рублей, уточнил промоутер.

После теракта в «Крокус Сити Холле» звездный дуэт перенес ближайшие гастроли. Со ссылкой на коллег Варум источник сообщил, что супруги планировали заработать на концертах, чтобы содержать заграничную недвижимость.

Ранее были раскрыты имена получивших рекордную прибыль за прошлый год российских артистов.