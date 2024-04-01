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15:53, 1 апреля 2024Культура

Раскрыты имена получивших рекордную прибыль за прошлый год российских артистов

Фирмы Киркорова и Гагариной получили рекордную прибыль в 2023 году

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Фирмы российских исполнителей Филиппа Киркорова и Полины Гагариной получили рекордную прибыль в 2023 году. Об этом пишет KP.RU.

Так, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» завершила год с рекордом по чистой прибыли за последние 10 лет — компания заработала 195,3 миллиона рублей, а сумма чистого дохода составила 158,8 миллиона рублей. Отмечается, что годом ранее фирма принесла артисту 57 миллионов рублей.

Также среди рекордсменов оказалась фирма ООО «Полина Гагарина», принадлежащая певице. Сумма ее выручки за минувший год составила 214,9 миллиона рублей, а чистого дохода — 41,9 миллиона рублей, тогда как в 2022 году компания принесла исполнительнице 17 миллионов рублей.

Ранее были названы российские звезды с самыми большими гонорарами за частные выступления.

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      Варвара Кошечкина
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