Раскрыты имена получивших рекордную прибыль за прошлый год российских артистов

Фирмы Киркорова и Гагариной получили рекордную прибыль в 2023 году

Фирмы российских исполнителей Филиппа Киркорова и Полины Гагариной получили рекордную прибыль в 2023 году. Об этом пишет KP.RU.

Так, ООО «Филипп Киркоров Продакшн» завершила год с рекордом по чистой прибыли за последние 10 лет — компания заработала 195,3 миллиона рублей, а сумма чистого дохода составила 158,8 миллиона рублей. Отмечается, что годом ранее фирма принесла артисту 57 миллионов рублей.

Также среди рекордсменов оказалась фирма ООО «Полина Гагарина», принадлежащая певице. Сумма ее выручки за минувший год составила 214,9 миллиона рублей, а чистого дохода — 41,9 миллиона рублей, тогда как в 2022 году компания принесла исполнительнице 17 миллионов рублей.

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