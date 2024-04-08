Раскрыт простой способ сохранить отношения крепкими

Игривость и теплота в общении с партнером помогут укрепить и сохранить отношения, заверила психолог Сьюзан Краусс Уитборн. Об этом простом способе она рассказала изданию Psychology Today.

По словам психолога, установить взаимосвязь между тем, как люди ведут себя друг с другом, и тем, с какой вероятностью союз распадется, удалось во время необычного эксперимента. В нем приняли участие 106 пар, которые предварительно заполнили анкеты о своей повседневной жизни. Затем в течение года партнеры носили с собой смартфоны, периодически записывающие то, как они общаются. При этом они не знали, в какой из моментов включалась запись, поэтому вели себя естественно.

После расшифровки записей тип отношений разделили на четыре большие группы: враждебное (игнорирование, гнев, обвинение, нытье), уязвимое (выражение уязвимости, серьезный или тревожный тон, жалобы), игривый (игривый тон, общение с юмором, восторженный тон и вовлеченность) и теплый (поддерживающий тон и одобряющий), продолжила Красусс Уитборн.

Психолог рассказала, что после интерпретации записей стало ясно, что отношения были крепче в тех парах, где присутствовали теплота и игривость. Именно они, по данным исследователей, способствуют стабильности союза двух людей.

В то же время специалистка обратила внимание на то, что игривость должна быть уместной. Частое передразнивание партнера не только не укрепит, но и пошатнет отношения.

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