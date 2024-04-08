Раскрыты детали пребывания вора в законе Шакро Молодого в СИЗО «Лефортово»

Во время отсидки в СИЗО «Лефортово» вор в законе Калашов не ужился с террористом

Начало событий в новости В СПЧ рассказали о «сидящих в бетонном мешке» террористах после «Крокуса»

Во время пребывания в СИЗО «Лефортово» вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, не ужился с сокамерником, который обвинялся в совершении теракта. Об этом рассказала в своей статье член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в «Московском комсомольце».

По ее словам, у авторитета возник конфликт с заключенным мусульманского вероисповедания. Они оказались психологически несовместимы и в итоге их соседство стало опасным. В итоге администрация СИЗО отсадила их друг от друга.

Меркачева отметила, что многим сидельцам по экономическим статьям тяжело было находиться в одной камере с террористами, которые часто вели себя агрессивно, не желали соблюдать принципы общежития и даже гигиены. Сторонники радикальных идей мешали сокамерникам-православным молиться, а во время намаза запрещали им даже шевелиться.

Для террористов, подобным тем, что напали на «Крокус Сити Холл», созданы самые суровые условия содержания в СИЗО «Лефортово». Там нет спортзала, доставки электронных писем, нельзя заказать горячие обеды, нет парикмахера, а горячая вода появилась лишь два года назад.