В СПЧ рассказали о «сидящих в бетонном мешке» террористах после «Крокуса»

В СИЗО «Лефортово» для террористов есть помещения, похожие на бетонный мешок

Для террористов, подобным тем, что напали на «Крокус Сити Холл», созданы самые суровые условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказывает в своей статье член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в «Московском комсомольце».

По ее словам, этот изолятор федерального подчинения — самое строгое учреждение в стране. Лефортовская тюрьма, построенная в 1881 году, соседствует со следственным управлением ФСБ. Там есть «сдвоенные» камеры — маленькое узкое помещение, похожее на бетонный мешок, где у многих арестантов в первые месяцы пребывания случаются приступы клаустрофобии, а потом они привыкают.

Бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН рассказал, что обвиняемых в терроризме, являющихся членами запрещенных террористических организаций, ограничивают в контактах с другими заключенными, чтобы исключить их вербовку и распространение радикальных взглядов. Террористов сажают в камеру с арестантами, у которых аналогичные статьи, или в одиночки. Там нет спортзала, доставки электронных писем, нельзя заказать горячие обеды, нет парикмахера, а горячая вода появилась лишь два года назад.

Обвиняемые в терроризме проводят в «Лефортово» обычно два-три года, пока идет следствие, а потом их отправляют в колонию для отбывания наказания. Напавшие на «Крокус Сити Холл», скорее всего, будут в «Лефортово» значительно меньше этого срока, считает Меркачева, отмечая, что их преступление слишком резонансное. Она полагает, что их как можно быстрее отправят в колонию для пожизненно осужденных, которые «куда хуже смертной казни».

27 марта стало известно, что четыре арестованных фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в СИЗО «Лефортово». Они на период десятидневного карантина рассажены по одному в двухместные камеры, а потом к каждому из них подсадят сокамерника.