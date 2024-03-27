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14:49, 27 марта 2024Силовые структуры

Раскрыто местонахождение арестованных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Меркачева: четыре фигуранта дела о теракте в «Крокусе» находятся в «Лефортово»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Четыре арестованных фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в СИЗО «Лефортово». Их местонахождение раскрыла «Интерфаксу» член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, к ним уже приходили адвокаты.

25 марта глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что все обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на допросе и в суде признали свою вину. Кроме того, они «дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Любовь Ширижик
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