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12:01, 8 апреля 2024Из жизни

Мужчина попал в реанимацию после укуса зараженной крысы в туалете

Livescience: в Канаде в реанимацию попал мужчина, укушенный крысой в туалете

Фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Житель канадского города Монреаль попал в реанимацию после нападения крысы, зараженной возбудителем лептоспироза. Об этом сообщает Livescience.

76-летний мужчина заметил у себя в туалете крысу и попытался взять ее в руки, но та в ответ укусила его за пальцы. Он обратился к врачам, ему оказали первую помощь и сделали прививку от столбняка.

Спустя 18 дней мужчина вновь попал в больницу. Хотя к тому времени раны на пальцах почти зажили, он чувствовал себя все хуже. У него повышенная температура и несколько дней подряд болели голова и живот.

Врачи обратили внимание на пониженное кровяное давление и ускоренное сердцебиение пациента. При анализе крови выяснилось, что у него также недостаточно тромбоцитов и наблюдаются признаки поражения почек.

Вскоре у мужчины проявились симптомы сепсиса и полиорганной недостаточности, поэтому его пришлось перевести в реанимацию.

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Анализ крови и мочи показал, что пациент страдает от тяжелой формы лептоспироза. Поскольку разносчиками этого инфекционного заболевания считаются грызуны, вероятной причиной заражения был крысиный укус. От 5 до 15 процентов случаев лептоспироза с тяжелым течением заканчиваются летальным исходом.

Мужчине прописали антибиотики, а также средства для лечения почек и повышения числа тромбоцитов. Спустя несколько дней он пошел на поправку и покинул реанимацию.

Отчет о случае был опубликован в медицинском журнале Canadian Medical Association Journal.

Ранее сообщалось, что при мэрии Парижа создали рабочую группа по «сосуществованию» с крысами. Согласно заявлению вице-мэра города, крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья», поскольку лептоспирозом рискуют заболеть, главным образом, уборщики мусора, которых можно вакцинировать.

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      Олег Парамонов
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