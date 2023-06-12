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00:54, 12 июня 2023Мир

Жителям Парижа предложили научиться жить с крысами

CNEWS: мэрия Парижа создала рабочую группу по сосуществованию горожан с крысами

Фото: Unsplash

При мэрии Парижа создали рабочую группа по «сосуществованию» с крысами, которая будет искать способы улучшить жизнь горожан несмотря на присутствие грызунов. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

Вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри уточнила, что группа предложит меры, чтобы «жизнь парижан не была невыносимой». Специалисты будут разрабатывать «амбициозный план по борьбе с распространением крыс». В частности, для города приобретут тысячи новых мусорных контейнеров и разместят ловушки с ядом в необходимых случаях. Также эксперты найдут меры воздействия на жителей Парижа, не выбрасывающих за собой мусор.

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При этом Суйри подчеркнула, что крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья» несмотря на то, что переносят
лептоспироз. В основном рискуют заболеть уборщики мусора, однако существует возможность вакцинироваться. Инициативу мэрии поддержали некоммерческие организации по защите животных, ранее выступавшие за «нелетальные» методы борьбы с грызунами.

В октябре 2022 года американская компания Orkin, занимающаяся борьбой с крысами, назвала самые зараженные вредителями города США. На первом месте оказался Чикаго, на втором — Нью-Йорк, а на третьем — Лос-Анджелес.

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    Марина Совина
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