Назван самый зараженный крысами город США

Orkin: Чикаго оказался самым зараженным крысами городом США

Чикаго назвали самым зараженным крысами городом в США. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на данные компании Orkin, занимающейся борьбой с вредителями.

Аналитики пришли к такому выводу после того, как проанализировали количество мероприятий по обработке от грызунов в течение года. Чикаго оказался лидером рейтинга восьмой раз подряд. Нью-Йорк оказался на второй строчке, топ-3 списка замкнул Лос-Анджелес.

Ниже расположились Вашингтон, Сан-Франциско, Филадельфия, Балтимор, Кливленд, Детройт и Денвер. В топ-20 также вошли Хартфорд, Коннектикут и Майами.

В августе жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс в автомобилях. Грызуны стали забираться в машины и портить проводку. Согласно исследованию научного сотрудника Фордхэмского университета Майкла Парсона, таким образом крысы приспосабливаются к потере доступа к привычным источникам пищи.