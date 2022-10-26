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18:56, 26 октября 2022Среда обитания

Назван самый зараженный крысами город США

Orkin: Чикаго оказался самым зараженным крысами городом США

Фото: Amazing Aerial / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чикаго назвали самым зараженным крысами городом в США. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на данные компании Orkin, занимающейся борьбой с вредителями.

Аналитики пришли к такому выводу после того, как проанализировали количество мероприятий по обработке от грызунов в течение года. Чикаго оказался лидером рейтинга восьмой раз подряд. Нью-Йорк оказался на второй строчке, топ-3 списка замкнул Лос-Анджелес.

Ниже расположились Вашингтон, Сан-Франциско, Филадельфия, Балтимор, Кливленд, Детройт и Денвер. В топ-20 также вошли Хартфорд, Коннектикут и Майами.

В августе жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс в автомобилях. Грызуны стали забираться в машины и портить проводку. Согласно исследованию научного сотрудника Фордхэмского университета Майкла Парсона, таким образом крысы приспосабливаются к потере доступа к привычным источникам пищи.

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Нина Ташевская
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