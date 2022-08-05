Жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс в автомобилях

Жители Нью-Йорка пожаловались на портящих автомобили крыс

В Нью-Йорке пожаловались на нашествие крыс в автомобилях. Грызуны забираются в машины жителей города и портят проводку, сообщает The New York Times.

Живущие под капотами автомобилей крысы — не новое для Нью-Йорка явление, однако за последние пару лет такое стало происходить чаще. Во время пандемии коронавируса крысы стали в два раза активнее ломать машины. Согласно исследованию научного сотрудника Фордхэмского университета Майкла Парсона о росте численность грызунов в городе, таким образом крысы приспосабливаются к потере доступа к привычным источникам пищи.

Нью-йоркские автомастерские отмечают увеличение количества обращений, связанных с нанесенным грызунами ущербом. Из 28 опрошенных механиков 20 заявили, что подобные случаи участились. Один из респондентов назвал проблему «отвратительной» несмотря на то, что крысы помогают ему увеличить прибыль.

В апреле с крысами решили бороться в Санкт-Петербурге. Роспотребнадзор обнаружил грызунов на 19 процентах жилых и пищевых объектов города. В 2020 пандемийном году жалобы на вредителей участились — врачам поступило 340 соответствующих обращений.