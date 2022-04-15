В Петербурге решили бороться с крысами

Роспотребнадзор нашел крыс на 19 процентах жилых и пищевых объектов Петербурга

В Санкт-Петербурге решили бороться с крысами и мышами. Роспотребнадзор нашел грызунов на 19 процентах жилых и пищевых объектов города, об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства постановлении.

Отмечается, что петербуржцы стали чаще жаловаться на крыс. За весь 2020 год санитарным врачам поступило 340 соответствующих обращений, а только за первый квартал 2022-го — 140. Главный санитарный врач города Наталия Башкетова отметила, что это может быть связано с загрязнением Северной столицы, количество жалоб на которое также выросло. За 2020 год по поводу уборки территорий поступило 864 обращения, за три месяца 2022-го — 619. Второй причиной роста численности грызунов эксперт считает плохую ситуацию с дератизацией.

Роспотребнадзор опасается, что дальнейшее увеличение количества крыс и мышей приведет к распространению передающихся через грызунов заболеваний — в Петербурге уже были зарегистрированы единичные случаи таких болезней. В 2021 году в городе появились пациенты с псевдотуберкулезом, кишечным иерсиниозом и лептоспирозом. Башкетова поручила профильным комитетам Смольного, районным администрациям и муниципалитетам дератизировать обслуживаемые объекты на постоянной основе, а также начать контролировать санитарную уборку в городе.

Летом 2021-го на расплодившихся крыс пожаловались в Тюмени. Жители города сняли на видео стаю грызунов, бегающую по детской площадке и у мусорных баков. Авторы ролика отметили, что нашествие крыс произошло после того, как все кафе и магазины района начали складировать мусор у придомовой территории.